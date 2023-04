Anderlecht se loupe au pire moment et met sa fin de saison en péril

Anderlecht a quitté le top 8 au pire moment, et peut-être bien définitivement. Les Mauves n'ont pas réussi à inquiéter Westerlo, qui aurait même pu revendiquer mieux qu'un point en fin de rencontre.

On a l'impression de l'avoir écrit plusieurs fois déjà, mais Anderlecht entame peut-être bien la semaine la plus importante de sa saison avec la réception du n°7 au classement et la possibilité de le dépasser en cas de victoire, quelques jours avant un quart de finale européen.

Westerlo joue en effet gros, et le sait après la nouvelle victoire de Charleroi samedi en dernière seconde. La première période sera paradoxale à plusieurs égards. Tout d'abord parce qu'alors que le spectacle semblait garanti, on s'ennuiera ferme.

© photonews

Ensuite, parce qu'alors que les actions sont initialement anderlechtoises, via les débordements un peu stériles d'Amuzu, c'est Bart Verbruggen qui aura les seuls "vrais" arrêts à effectuer. Van den Keybus déborde rapidement en se jouant de Murillo (7e), Chadli cadre ensuite sa tête ; Jordanov envoie une frappe en profitant des espaces (14e).

Anderlecht trouve bien les espaces, malgré un Anders Dreyer fantômatique. C'est cependant le Danois qui lance Raman dans le rectangle pour la plus grosse occasion mauve, mais le n°9 place de très peu à côté (28e). Westerlo réplique : Van den Keybus passe encore Murillo, centre, Fixelles est au second ballon et sa frappe enroulée frôle le montant (31e). Entracte, et la pièce est peu excitante.

Même plus Amuzant

La seconde période sera d'abord complètement Mauve. Vague après vague après vague, Amuzu déborde sur son côté gauche, enchaîne les centres dont plusieurs permettent au moins de maintenir la défense de Westerlo en alerte. Mais quand il est trouvé au point de penalty, Ciske fait du Ciske en hésitant, on ne sait pas trop pourquoi, avant d'opter pour la (mauvaise) passe au lieu du tir (54e).

Après avoir manqué de...se blesser sur une tentative de bicyclette, Amuzu obtient ensuite joliment un coup-franc lui-même...avant de le mettre joliment dans le mur (67e). Pour débloquer la situation, Riemer lance Slimani, acclamé à son entrée (comme Chadli à sa sortie juste avant, avec classe).

Verbruggen et sa latte évitent même le pire

Ce n'est pourtant pas l'Algérien, mais bien...Vertonghen qui s'offre la plus grosse occasion : après un énième corner, Debast trouve son compère d'un centre millimétré, mais la tête du capitaine est directement sur Bolat (71e). Symptomatique : le seul "vrai" arrêt de l'ex-Rouche dans cette partie aura été sur un centre-tir d'Arnstad en début de seconde période.

C'est même Bart Verbruggen, en fin de rencontre, qui s'offrira les plus beaux sauvetages du match, devant Van Keybus (85e) puis Vetokele (89e). Entre temps, Lukas Van Eenoo aura aussi heurté la latte...avant que Vetokele fasse de même (90e+1). Résultat : le point pris semble presque...miraculeux. Il est pourtant insuffisant : le RSCA n'est plus dans le top 8...et ce, au pire moment.