Il n'aura manqué qu'un but

Le Sporting de Charleroi n'a pas su s'imposer contre Genk ce dimanche soir. Le Cercle, de son côté, a fait le travail et s'est imposé, prenant la place des Zèbres dans le top 8.

Avant le coup d'envoi, tout le monde au Stade du Pays de Charleroi connaissait l'ampleur de la mission des Zèbres : une victoire et la participation aux European's Playoffs était assurée. Pour ce duel, et pour mettre fin à l'hémorragie défensive de ces dernières semaines, Felice Mazzù avait décidé de modifier son système de jeu, avec la présence sur le terrain de Bayo, de Mbenza et de Badji.

Comme on a coutume de dire : il ne fallait pas arriver en retard sur son petit siège noir ou blanc. Il ne faut en effet que deux minutes au leader du championnat pour ouvrir l score. Un coup franc de Mike Trésor est repris victorieusement par McKenzie (2', 0-1). Mais dans la foulée, les Zèbres réagissent via un centre de Nkuba, repris maladroitement par Mbenza, mais Bayo égalise (3', 1-1).

Charleroi va alors prendre le contrôle du jeu, en se créant quelques possibilités, Vandevoordt doit même sortir un arrêt 5 étoiles pour empêcher Bayo de doubler son compteur et de donner l'avantage à son équipe. Mais la défense locale est fébrile, et Genk va en profiter, contre le cours du jeu, pour prendre l'avantage sur un but de Samatta (31', 1-2).

Pour la seconde période, Charleroi est au pied du mur et doit tout faire pour revenir. De nouveau, Charleroi joue très bien, trouve des espaces, a des possibilités, et finit par trouver l'ouverture sur une frappe dans un angle ferlé de Nkuba (51', 2-2). Il ne manque qu'un homme aux joueurs de Felice Mazzù.

Il est clair que tout le monde est aussi sur son téléphone, et regarde ce qu'il se passe du côté de Zulte Waregem - Cercle. Les Brugeois s'imposent sur le score de 2-3 et éliminent donc Charleroi de la fin de saison.