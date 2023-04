L'homme du match sait ce qu'il a manqué à Charleroi

Malgré une prestation XXL, Isaac Mbenza n'a pas su envoyer son équipe en Champion's Playoffs. Il n'aura finalement manqué qu'un but, qu'un point.

Ce dimanche, Isaac Mbenza a tout essayé pour faire gagner le Sporting de Charleroi. On le sait, une victoire des Zèbres aurait donné le sourire à tout le Mambourg, mais ce nul, combiné à la victoire du Cercle sur la pelouse de Zulte-Waregem, arrête la saison des Zèbres.

Isaac Mbenza, avec un but et une passe décisive, ne pouvait que regretter ce scénario désolant : "On a joué pour gagner. Je me suis dit que c'était peut-être le dernier match de la saison de la saison, qu'il fallait tout faire pour ne pas avoir de regrets. Je mets un but, une frappe sur la barre, une passe décisive. Mais je suis dégoûté, parce que je n’ai pas su faire plus pour mon équipe."

L'ancien joueur de Montpellier le sait : contre une équipe comme Genk, chaque erreur se paie cash : "On fait deux petites erreurs qui nous ont fait mal. Genk n’est pas premier pour rien. On sait que les détails font la différence. Sur les buts encaissés, on est battu sur deux petites erreurs, on est en retard sur les ballons. Oui, nous sommes déçus, mais la vie continue."