Mehdi Bayat dézingue le format de la compétition

Mehdi Bayat n'a pas sa langue dans sa poche et n'a qu'une seule hâte : jouer la prochaine saison et retrouver un autre format.

À la suite du match nul de ce dimanche contre Genk, la saison de Charleroi est donc terminée. Le 23 avril..à deux mois de la reprise des entraînements. On le sait, c'est la dernière saison puisque dès l'exercice 2023-2024, toutes les équipes seront concernées soir pas les play-downs, soir par les play-offs. Pour le plus grand plaisir de Mehdi Bayat.

Le dirigeant du Sporting de Charleroi s'en prend d'ailleurs au format actuel de notre compétition : "Le championnat est une horreur. Heureusement, la saison prochaine, on va changer ça. Il faut dire qu'on paie nos joueurs pour jouer et que là, on ne va rejouer que lors de la prochaine saison avec des entraînements qui vont reprendre à la mi-juin."