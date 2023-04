Mehdi Bayat scelle l'avenir de Felice Mazzù

Quelques minutes après les trois coups de sifflet actant la fin de saison du Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat s'est exprimé à propos de l'avenir des Zèbres.

On le sait, Mehdi Bayat n'a pas sa langue dans sa poche et quand il est l'heure de faire le bilan de la saison de son Sporting, et même de parler de la suivante, il ne prend pas de détours.

"Si on fait le bilan de cette saison, c'est vrai qu'on n'a pas bien commencé", déclare Mehdi Bayat. "On a connu une sale période, on a changé de coach et Felice est revenu. Avec lui, on a vu un autre Charleroi. On a montré encore ce soir qu'on pouvait bousculer Genk. On peut donc être fier de tout ce qui a été fait depuis la fin de la Coupe du Monde et on peut regarder vers l'avenir".

Et l'avenir, comment il va se dessiner au Mambourg ? "On va commencer dès maintenant à bosser sur la saison suivante, on va être actif sur le mercato et on reprendra mi-juin avec Felice Mazzù à la barre".

Felice Mazzù va donc pouvoir préparer tranquillement le prochain exercice avec un objectif annoncé par Mehdi Bayat : "On veut se battre pour le top 6".