Isaac Mbenza sait que ce n'est pas contre Genk que Charleroi a perdu sa place dans le top 8. Le buteur dominical revient sur différents épisodes qui ont fait perdre pied aux Zèbres, dont le fameux match contre Malines.

Le Sporting de Charleroi, très bon durant ces dernières minutes de la saison, voit donc le top 8 lui filer sous le museau. Isaac Mbenza revient sur le déroulement de ce dimanche. "Quand nous sommes rentrés au vestiaire, on savait que c'était 0-2 pour le Cercle. puis d'un coup, alors qu'on est sur le terrain, on nous dit que c'est 2-2. On nous a demandé de ne pas aller à l'abordage pour ne pas prendre un troisième but. Puis à la fin du match, on a entendu le résultat, qui ne nous était pas favorable."

Mais ce n'est pas lors de cette ultime journée que les Zèbres ont perdu leur huitième place : "On doit se rappeler du premier tour, et des points perdus contre Ostende et Louvain. Puis il y a ce match de Malines... on menait 1-0... je n'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Ces petits trucs font qu'aujourd'hui, notre saison est terminée".