Genk fait chuter l'Union dans les arrêts de jeu !

Les Limbourgeois ont remporté le duel face à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche.

Wouter Vrancken alignait Onuachu d'entrée, pour la première fois de la saison. Pourtant, ce n'était ni le Nigérian ni Genk qui d'entrée prenait les rênes du match. L'Union était plutôt dominante, mais très brouillonne. Les Unionistes encaissaient sur leur première erreur : Van Der Heyden manquait sa relance, Hrosovsky qui lançait bien. Le Ghanéen trompait Moris à son poteau (15e).

Genk mettait une pression assez folle et était très proche d'inscrire le deuxième. Le même Paintsil (19e), Munoz (22e), Trésor (25e), Onuachu (26e) et Hrosovsky (26e). Autant dire que l'Union s'en tirait très bien.

Adingra, monté à la place de l'infortuné Nieuwkoop, était l'un des seuls Bruxellois à se montrer dangereux. A la 32e, Lynen envoyait une frappe supersonique en-dessous de la barre. Le jeune gardien limbourgeois se détendait parfaitement. Paintsil, excellent, laissait sa place à Castro. L'Argentin tentait une frappe sèche à ras de terre, qui touchait le poteau de Moris.

L'Union n'arrivait pas à bousculer cette équipe de Genk. Vanzeir tergiversait, puis une dizaine de minutes plus tard pensait libérer les fans bruxellois. Il centrait en retrait et Vandevoordt se manquait complètement. Le ballon passait en-dessous de lui et roulait dans le but. Malheureusement, le ballon était sorti avant d'être centré par Vanzeir.

Genk redescendait, l'Union se sentait de mieux en mieux. Lapoussin combinait bien avec Teuma et de retrouvait en position de frappe. Son tir puissant claquait la barre avant de rebondir dans le but (74e) !

La fin de match était très ouverte. Les deux formations prenaient des risques et voulaient aller chercher les 3 points. Finalement, la pièce tombait côté Limbourgeois. Un corner tiré en première zone était repris de la tête par Samatta et trompait Moris à la 92e minute ! L'Union tentait le tout pour le tout et balançait des longs ballons vers la cage de Genk.

Rien n'y fera, et l'Union retombe dans ses travers après sa victoire européenne. Genk se relance après son 0-0 face à Saint-Trond.