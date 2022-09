Dante Vanzeir en manque de confiance : "Je dois commencer à marquer des buts"

L'attaquant de l'Union était évidemment très déçu après la défaite face à Genk (1-2) et ce nouveau match sans qu'il ne trouve le chemin des filets.

"C'est un peu dommage. On a créé beaucoup d'occasions. Avec un peu de chance, la balle qui rentre dans le but n'est pas dehors. J'ai vu les images et c'est difficile à dire. Ma jambe elle est devant le ballon donc tu ne vois pas vraiment. J'ai le sentiment que la balle touche encore la ligne", s'est exprimé Dante Vanzeir au micro d'Eleven Sports.

"C'est vraiment dommage de se prendre ce but dans les dernières minutes. Ce n'est pas vraiment mérité pour Genk. Un match nul aurait été logique (...) On a beaucoup de matchs et c'est un peu compliqué, on n'est pas habitués à ça. Dans quelques jours on joue contre Malmö. Ce sont des semaines courtes."

Vanzeir est dans le dur en ce début de saison, avec seulement un but en 8 matchs de championnat. Il a également manqué certaines occasions ce dimanche, dont une phase où il part en profondeur mais ne parvient pas à tirer. "J'avais le sentiment que le ballon n'était pas parfait pour que je frappe du gauche. A la fin, tu dois juste frapper même si le ballon n'est pas parfait. Je pense que c'est aussi la confiance, je dois commencer à marquer des buts et ça va aller."