Mike Trésor à nouveau décisif : "Je ne pense pas du tout à la prochaine liste des Diables Rouges"

L'ailier de Genk réalise un début de saison canon. Il s'est à nouveau illustré ce dimanche avec un assist contre l'Union.

Grâce à un très bon corner de Mike Trésor, bien repris par Samatta, Genk s'est imposé face à l'Union dans les derniers instants (1-2). L'ailier était heureux après cette victoire, qui fut loin d'être facile.

"La deuxième mi-temps était très compliquée. Je suis très heureux d'être à nouveau décisif, surtout en fin de match", s'est-il exprimé au micro d'Eleven Sports. "En deuxième mi-temps, ils ont su garder un peu plus de calme pour se créer des occasions, ça nous a mis un peu plus la pression. On a essayé de chercher de la profondeur dans leur dos."

Genk est bien lancé cette saison : 7 matchs sans défaite. "On met beaucoup d'énergie dans nos matchs. On essaye de rester constants. Avec des victoires dans ces matchs importants, ça fait du bien."

Trésor compte désormais 5 buts et 4 assists cette saison. Pense-t-il à une sélection très prochainement - vendredi - chez les Diables ? "Non, pas du tout. On m'a posé la question plusieurs fois. Je l'ai toujours répété : le plus important pour moi, par rapport à la saison passé, c'est que chaque semaine je sois sur le terrain et que je puisse aider l'équipe. On verra bien ce qu'il va se passer."