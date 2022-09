LIVE : Esposito égalise pour Anderlecht ! Son premier but ! (1-1)

Déplacement périlleux pour les Mauves à Westerlo : il est temps d'enrayer une sombre série en championnat.

Après un 1/9, il est temps pour Anderlecht de redresser la tête sous peine de déjà voir le top 4 se trouver à une distance inquiétante. La victoire en Europe contre Silkeborg n'a convaincu personne dans la forme, mais a fait du bien aux Mauves. Bon pour la confiance, donc, du moins c'est ce que Felice Mazzù espère.

Concernant la sélection, on notera les absences de Anouar Aït El-Hadj et Ishaq Abdulrazak. Ce dernier a disputé 90 minutes avec les U23 samedi. Le nouveau venu Moussa N'diaye a également débuté avec les Futures et ne fait pas encore son apparition avec l'équipe A.