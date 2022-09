Mazzù en danger ? "Le président est quelqu'un de calme"

Après la défaite à Westerlo, Wouter Vandenhaute, le président du Sporting d'Anderlecht, a été vu entrer dans le vestiaire. Certains s'inquiètent déjà pour Felice Mazzù.

C'est a priori un peu prématuré : malgré le 1/12 - et le 10/24 - largement insuffisant en championnat, les bons débuts européens et la nécessité de laisser la mayonnaise prendre après les transferts estivaux devrait laisser encore de la marge à Felice Mazzù. Mais l'absence de résultats combinée à l'absence de fond de jeu commence à faire grincer des dents.

Wouter Vandenhaute, président du Sporting, est rentré dans le vestiaire après la rencontre. Lior Refaelov relativise : "Le président est quelqu'un de calme, de mature. Il ne va jamais prendre une décision sous le coup de l'émotion après une défaite", affirme l'Israélien. "Il était juste venu nous assurer de son soutien et nous enjoindre à continuer le travail".

Mazzù ne s'inquiète pas

Felice Mazzù, interrogé sur ses inquiétudes concernant son avenir personnel, ne s'en fait pas. "La crise ? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne me préoccupe pas de ce qui se dit autour du club. Mon travail est de travailler et de faire progresser mon noyau", déclare-t-il. "Mon cas personnel ? Les coachs ont toujours des bons et des mauvais moments. Il faut juste continuer à y croire et travailler".