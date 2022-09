Lior Refaelov ne trouve pas les mots : "Je ne nous reconnais pas sur le terrain..."

Anderlecht est méconnaissable. L'expérience de Lior Refaelov lui permet de diagnostiquer les maux du club, mais pas de trouver les solutions.

Lior Refaelov le reconnaissait aisément : quelque chose s'est détraqué à Anderlecht. "C'est une défaite qui fait mal, après un début de saison compliqué. Nous avions pourtant atteint l'un de nos objectifs majeurs, la qualification pour la Conference League", regrette l'Israélien. "L'ambiance était excellente, et j'espérais que nous garderions ce flow par la suite. Ce n'est pas le cas".

Les Mauves sont pourtant excellents à l'entraînement, assure Refaelov. "Tactiquement, techniquement, nous sommes en place et le niveau à l'entraînement est incroyable. Mais en match, l'intensité adverse vient à bout de tout ça", analyse-t-il. "Si nous ne sommes pas prêts à mourir sur le terrain, si tout le monde joue pour lui-même, nous n'y arriverons jamais. Je ne pointerai pas une ligne ou un joueur en particulier, c'est une responsabilité collective".

Un Anderlecht méconnaissable

Lior Refaelov va même plus loin : "Quand je vois le niveau à l'entraînement puis ce que nous proposons en match, je ne reconnais pas l'équipe", affirme-t-il. "Maintenant, avec 10 points sur 24, c'est insuffisant et il va falloir assumer. Le coach ne peut pas être le seul sous le feu des critiques, nous devons faire notre mea culpa aussi. Il y a les qualités dans ce groupe pour faire bien mieux que ça, je le vois à l'entraînement. Mais il n'y a pas assez de sacrifices sur le terrain. Ca ne suffit pas d'y aller à 50% et de compter sur des éclairs individuels".

Désormais, les semaines à venir s'annoncent tendues. "On savait que ce serait un match crucial pour nous. La victoire en Conference League avait amené de bonnes ondes...mais encore une fois, nous peinons à enchaîner. Il faut travailler à ça, surtout sur l'intensité que nous mettons dans notre jeu".