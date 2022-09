Nacer Chadli a encore du travail, mais est déjà en jambes

Voir Nacer Chadli avec le maillot de Westerlo, qui l'eut cru ? Et pourtant, à quelques mois d'une Coupe du Monde qu'il rêve de disputer, Chadli était bien là. Et en forme.

Ce n'est pas un hasard : Roberto Martinez était au Kuipje. Et au vu de la prestation anderlechtoise, celui qui a gagné le plus de points en vue du Mondial, c'est peut-être bien Nacer Chadli, titulaire sur son flanc. L'ancien du RSCA a percuté, alerté Van Crombrugge, combiné et pesé de toute son expérience sur les jeunes Sadiki et Debast.

Sur le plan physique, il lui a cependant fallu trouver son second souffle. Il a pu reprendre en seconde période, mais après une demi-heure, il peinait déjà en première mi-temps. "Je suis déjà content de jouer sans douleurs", souriait-il après la rencontre. "Bien sûr, je ne suis pas à 100%. Mais je suis heureux d'être de retour en Belgique. La présence du sélectionneur ? Je n'y pense pas encore".