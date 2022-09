Enfin un premier but pour Sebastiano Esposito, célébré par les supporters

Il y a au moins une chose à fêter côté Anderlecht : le premier but de Sebastiano Esposito avec le Sporting. Malheureusement, l'Italien perd le ballon sur le 2-1.

Le voilà enfin, ce premier but, et quel joli but ! Sebastiano Esposito est monté au jeu et a fait la différence pour le RSC Anderlecht. Un beau crochet dans le rectangle, une finition pleine de finesse : un vrai but de buteur. Le public ne s'y trompe pas : le chant en l'honneur d'Esposito, sur l'air de "Bella ciao", retentit de longues minutes. Il faut dire que l'Italien a attendu très longtemps. Esposito était même plutôt critiqué, ce qui l'a poussé à célébrer ce but un doigt sur la bouche.

Malheureusement pour lui, il perd le ballon qui amène le 2-1...mais c'est difficile de lui en vouloir. "C'est un jeune joueur. Après l'égalisation, nous avons tous manqué de maturité. Il faut rester les pieds sur terre plutôt que fêter ce but trop longtemps", regrette Felice Mazzù. Les supporters n'en ont pas voulu à Sebastiano Esposito. Alors que ses équipiers subissaient un concert de sifflets, lui a encore eu droit à son chant. Il a également été à la rencontre d'un supporter mécontent monté sur la pelouse. Peut-être de quoi le lancer pour de bon.