🎥 Carton rouge pour Stulic ? Penalty pour OHL ? Revoyez ici les deux décisions douteuses contre Charleroi

On reparlera encore, ce week-end et lundi, des deux décisions importantes de Mr Verboomen lors de Charleroi-OHL. Un carton rouge et un penalty, qui ont eu des conséquences terribles pour les Zèbres.

Tout semblait se passer pour le mieux au Mambourg pour Charleroi : Oday Dabbagh avait ouvert le score, et OHL peinait à se montrer dangereux malgré la possession de balle. Mais l'expulsion de Nikola Stulic, à la 17e, a compliqué les choses. La faute du Serbe est claire. Mais le carton rouge n'est-il pas sévère, à cet endroit du terrain et pour un geste clairement non-intentionnel ? Selon qu'on applique la lettre ou l'esprit, la réponse est différente, mais Mr Verboomen avait pris sa décision. ❌ | Le premier carton rouge de la saison est pour Nikola Štulić. 😬 #CHAOHL pic.twitter.com/08wJEomyk2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) July 29, 2023 Et cette décision n'est pas aussi polémique que celle d'accorder un penalty, à la 84e, à Nicholas Opoku : Mehdi Boukamir ne paraît même pas toucher son vis-à-vis, ou bien... alors qu'Opoku avait déjà entamé sa chute. Le VAR ne corrigera pas ce qui semble être une erreur de Mr Verboomen. On attendra avec impatience la justification, prévue pour lundi, de Bertrand Layec et du département arbitral. En attendant, Felice Mazzù fulminait... 🚨 | OH Leuven reçoit un penalty pour ce duel. 🧐 #CHAOHL pic.twitter.com/mDjVwTm7bG — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) July 29, 2023