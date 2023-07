"Avec des supporters, on ne siffle pas ce penalty"

Ce samedi soir, le Sporting de Charleroi a laissé filer deux points à la suite d'un penalty sifflé pour OHL.

Alors que le Sporting de Charleroi était réduit à dix, et que les dernières minutes étaient entamées, OHL a bénéficié d'un penalty pour égaliser et ne pas rentrer à Louvain avec une défaite. Sur cette action, Boukamir semble ne pas toucher Opoku. Le VAR a cependant confirmé la sanction.

Au micro de DAZN Eleven, Boukamir a expliqué cette action : "Moi, je veux dégager le ballon, il vient au duel, et il met son pied. On se frôle, et on entend un bruit, comme un contact entre nos chaussures. Je pense que s'il y a des supporters, on n'entend pas le bruit et il n'y a pas penalty."

Si l'on se réfère à ces déclarations, le huis clos a donc fait beaucoup de mal à Charleroi.