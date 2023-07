La réaction surprenante mais classe de Felice Mazzù après Charleroi-OHL

On pensait que Felice Mazzù serait furieux après les points perdus face à OHL. Pas contre ses joueurs, mais bien contre l'arbitrage.

On se rappelle d'une époque pas si lointaine où les propos de Felice Mazzù après avoir subi un arbitrage franchement critiquable étaient, texto : "On s'est fait n*quer". Mais ça, c'était avant : entre son premier et son second passage à Charleroi, le coach des Zèbres a appris à enterrer ses émotions et faire la part des choses face au micro.

Résultat : alors qu'il pourrait légitimement remettre en question l'arbitrage de Mr Verboomen ce samedi, Mazzù a évacué le sujet. "Je préfère parler du match et de ce que mes joueurs ont produit au niveau de la mentalité", déclare l'entraîneur carolo.

Car Charleroi a en effet montré une solidité presque à toute épreuve, même à 10 pendant une grosse partie de la rencontre. "Je suis fier de mon groupe. Nous avons géré cette rencontre du mieux que nous le pouvions au vu des circonstances".

Et s'il n'en pense peut-être pas moins, Felice Mazzù n'a donc pas souhaité s'appesantir sur l'arbitrage. "Ce qui a été sifflé a été sifflé, on n'y changera plus rien. Les entraîneurs obtiennent rarement gain de cause", sourit-il. "Mais au vu des circonstances, Charleroi peut être fier, car nous avons posé problème à OHL et aurions même pu mettre l'un ou l'autre but de plus".