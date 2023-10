Dreyer on fire : l'homme du match est évident, mais voici les cotes du RSC Anderlecht

Il n'y avait pas grand chose à redire à la prestation du Sporting d'Anderlecht ce samedi. Offensivement surtout, les Mauves ont régalé.

Kasper Schmeichel (5)

Il y a 10 ans, il captait probablement l'envoi au demeurant magnifique de Misao après quelques minutes. Le vétéran danois donne une terrible impression de manque d'explosivité dans ses envolées. Cela rallumera-t-il le débat Dupé-Schmeichel ? Les quelques arrêts qui ont suivi ne changeront pas grand chose...

Ludwig Augustinsson (8)

Auteur de plusieurs bons centres en première période, et ensuite d'un quasi-but (accordé à Dolberg) pour faire un break si important en début de seconde période. Il a mis N'diaye pour de bon sur le banc.

Jan Vertonghen (5,5)

Trop de seconds ballons dangereux depuis sa zone, même s'il a globalement passé un match tranquille, comme toute la défense anderlechtoise.

Zeno Debast (6)

Rien à signaler de son côté, un match sans grosses erreurs ni grosses interventions. Braut Brunes a, il faut le dire, passé une très mauvaise soirée.

Killian Sardella (5,5)

Un peu mieux en jambes quand le match a été dominé par Anderlecht, il était trop souvent un peu en deça dans ses duels avec Mendyl. Pas sa meilleure mi-temps (la seconde étant globalement peu pertinente à analyser).

Mats Rits (6,5)

Une sentinelle efficace, et auteure aussi de quelques bons ballons vers l'avant. Un match propre de Rits. Problème : les deux autres membres du trio ont été excellents à la création. Riemer réintégrera-t-il dès lors Thomas Delaney aux dépens de Rits ?

Théo Leoni (7)

Et un assist de plus ! Cette fois sans vraiment voler la vedette au reste de l'équipe, ce qui est bon signe, car Leoni ne devrait pas avoir à porter une équipe composée d'autant de grands noms. Il en reste tout de même l'un des meilleurs éléments...

Mario Stroeykens (8)

Son "assist" n'en est vraiment pas un vu le travail de Dreyer, mais son but récompense sa prestation la plus aboutie en Mauve. Parfois encore un poil trop latéral, Mario Stroeykens grandit de match en match et prend vraiment confiance.

Anders Dreyer (9)

S'il progresse aussi un peu dans le jeu, Anders Dreyer a aussi et surtout prouvé avec ce triplé qu'il ne savait mettre que des buts fantastiques, et qu'il pouvait faire la différence de nulle part. Un profil unique et crucial à Anderlecht.

Thorgan Hazard (6,5)

On en attend encore plus, notamment dans le dernier geste qui fait encore défaut. Ce n'est pas encore le Thorgan de Mönchengladbach ou des Diables Rouges. Un petit but lui fera du bien...

Kasper Dolberg (7)

De plus en plus présent dans le jeu, il se déporte parfois sur les flancs, joue les pivots, pèse sur la défense. Et s'offre un but purement pour les stats, à la Inzaghi. La renaissance du Danois continue.