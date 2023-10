Le facteur X d'Anderlecht, c'est lui : "Il s'était endormi en début de saison, mais..."

Anders Dreyer a été énorme ce samedi face à OHL, avec un triplé mais aussi une prestation de haut vol dans le jeu. Le Danois a passé un sacré palier.

Et dire qu'il y a un mois, Anders Dreyer (25 ans) goûtait au banc pour deux rencontres. Après deux partages, dont un qu'il a aidé à arracher en marquant dès sa sortie de banc en toute fin de match, Dreyer retrouvait le onze.

La réaction que souhaitait probablement voir Brian Riemer a eu lieu : depuis, Dreyer, c'est 5 buts en 3 rencontres, dont un triplé de grande classe ce samedi face à OHL. Souvent critiqué pour une forme de nonchalance sur le terrain, Anders Dreyer était méconnaissable, et le public du Lotto Park ne s'y est pas trompé, scandant son nom pour la première fois.

© photonews

"Ca fait vraiment plaisir", souriait le Danois après le match. "Théo (Leoni) m'a un peu poussé vers eux, c'est un chouette gars. Je n'oublierai pas cette sensation. Bien sûr, je suis content de mon triplé, mais le but sur phase arrêtée est important, et le but de Mario me rend heureux pour lui aussi".

Anders Dreyer, "endormi" en début de saison

Les trois buts de Dreyer sont particulièrement beaux, et tous trois de l'extérieur du rectangle - une première européenne depuis 4 ans. "Mon préféré ? Le premier, il était beau. C'est mon troisième triplé, j'en avais inscrit un en Russie dès mon premier match, et un au Danemark", rappelle-t-il. "C'est vrai qu'on ne voit pas un triplé de l'extérieur du rectangle tous les jours, on se dit souvent à l'entraînement qu'il faut prendre sa chance. Le terrain n'était pas top aujourd'hui, mais parfois, tu dois juste fermer les yeux et frapper", sourit Dreyer.

L'attaquant danois va désormais rentrer chez lui avec le ballon du match, comme lors de ses deux précédents triplés dont il a également conservé la balle. "Je vais demander à mes équipiers de le signer et lui trouver un endroit où l'exposer à la maison", assure-t-il. Brian Riemer, de son côté, était également très heureux de la performance de son compatriote.

"Je suis content pour lui car il est l'un de ceux qui travaillent le plus à l'entraînement comme sur la pelouse, et dans le même temps, il parvient à offrir ça quand il a la balle", se réjouit le coach du RSC Anderlecht. Depuis l'arrivée d'une forte concurrence en fin de mercato, Anders Dreyer semble s'être un peu réveillé, et Riemer partage ce constat.

"Oui, il joue mieux depuis que Thorgan Hazard est là, c'est vrai. Anders était un peu endormi en début de saison", reconnaît Brian Riemer. "C'est aussi la raison pour laquelle il a été mis sur le banc. Mais il a répondu immédiatement présent". Et est devenu le facteur X de cette équipe, avec 6 buts, soit un de moins que Kasper Dolberg seulement !