"Théo Leoni a enduré des choses que les gens ne soupçonnent même pas"

Théo Leoni explose avec Anderlecht depuis le début de la saison. Pourtant, les derniers mois n'ont pas toujours été faciles.

Pour certains, il s’agit seulement d’une question de temps. A 23 ans, Théo Léoni s’est enfin imposé en équipe première à Anderlecht et porte les Mauves en ce début de saison, avec 6 assists en 12 matchs.

Il n’empêche que sa situation interroge. Cantonné aux U23 la saison dernière (une seule titularisation sans lendemain chez les A), Léoni semblait symboliser cette jeunesse anderlechtoise obligée de s’exiler pour retrouver confiance, à l’image de Noah Sadiki ou Lucas Stassin.

Ce dernier est d’ailleurs fier de la réussite de son ancien coéquipier : “Théo est un bel exemple de patience : il a enduré des choses que les gens ne soupçonnent même pas, mais il a tenu bon. Et aujourd’hui, il est récompensé. Le foot peut parfois être très dur… Du temps de Vincent Kompany, il y avait davantage de jeunes qui étaient lancés en Première, mais Neerpede continue à produire des super-joueurs" déclare Stassin à la RTBF. Avec Zeno Debast et Kilian Sardella, Anderlecht garde tout de même une ossature en partie made in Neerpede.