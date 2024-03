Dix minutes de folie contre une Gantoise réduite à 10 permettent au Standard de presque assurer sa survie en D1A

Ça semble enfin dans la poche pour le Standard. Victorieux d'une Gantoise réduite à 10 dès la 18e minute, les Rouches se sont imposés et viennent probablement d'assurer leur survie en Jupiler Pro League.

Les premiers résultats de cette 28e journée étaient d'une grande importance pour le Standard, puisqu'ils concernaient Westerlo, Charleroi et Louvain, trois candidats à la descente. Les Zèbres se sont imposés en Campine, les Louvanistes battus par le leader unioniste. En cas de succès, le Standard peut prendre cinq longueurs d'avance sur les play-downs et presque mathématiquement assurer son maintien.

Au rayon des compositions, plusieurs surprises. Ivan Leko avait parlé de quelques joueurs incertains, en conférence de presse, sans évoquer Souleyman Doumbia et Gilles Dewaele. Les deux défenseurs sont absents de la feuille de match, comme Nathan Ngoy. Côté Buffalo, Samoise, Kandouss et Torunarigha sont sur le banc, Fadiga et Fernandez-Pardo entament la partie.

#STAGNT, la feuille de match



Doumbia et Ngoy ne sont pas sur la feuille, Noubi titulaire en défense centrale pic.twitter.com/bja5Z46d8e — Loïc Woos (@LoicWoos) March 2, 2024

Après l'ovation de Sclessin pour un Marouane Fellaini venu donner le coup d'envoi, le Standard entre bien dans son match. O'Neill s'offre un solo dans la défense avant d'être contré (4e), Kanga frappe au-dessus (9e). Mais une fois encore, les Rouches concèdent des buts trop facilement et vont le payer. Sur un corner de Gerkens, Tissoudali est esseulé au second poteau pour reprendre de la tête, sans sauter, et tromper Bodart (0-1, 15e).

Les joueurs d'Ivan Leko procèdent avec des longs ballons, pour trouver Kanga en déviation. C'est pourtant Yeboah qui, lancé dans la profondeur, force Nurio à commettre l'irréparable. Le coup-franc en excellente position frappé par Kawabe ne donnera rien, mais voilà les Gantois en infériorité numérique pour les 70 dernières minutes.

Pourtant, il faudra attendre le temps additionnel de la première période pour voir le Standard mettre une vraie pression devant la cage de Schmidt. Les centres et les frappes contrées se succèdent, celle de Moussa Djenepo l'est par le bras de Peter Gerkens. Penalty converti par Kanga, les Rouches égalisent juste avant le repos (1-1, 45+7e).

© photonews

Dix minutes de folie pour le Standard !

Désireux d'apporter davantage de créativité au milieu de terrain, Ivan Leko sort Aiden O'Neill et le remplace par William Balikwisha. Quelques instants plus tard, le médian congolais sert une merveille de ballon à Kelvin Yeboah, qui trompe Daniel Schmidt. D'abord signalée en position de hors-jeu, la recrue hivernale voit son premier but à Sclessin validé par le VAR (2-1, 55e).

Monté en puissance en fin de première période, le Standard continue sur sa lancée. Alzate lance Kawabe dans la profondeur, le Japonais trompe Schmidt et met les Rouches sur orbite (3-1, 62e). La défense de La Gantoise en a plein les pieds et ne sait pas suivre l'appel de Yeboah dans son dos, l'Italo-ghanéen trompe encore Schmidt et s'offre un doublé (4-1, 65e). Tout à coup, le Standard vient de faire ce qu'il n'a presque jamais sur faire cette saison : se mettre à l'abri, et en seulement 10 minutes !.

© photonews

Le Standard est (presque) sauvé

Le reste de la rencontre ne sera qu'anecdotique, malgré la réduction du score de Samoise après un cafouillage dans le rectangle de Bodart (4-2, 80e). Le Standard est positionné bas, attend La Gantoise et joue le contre.

Coup de sifflet final et victoire méritée des Liégeois qui prennent, enfin, un grand bol d'air dans le bas de tableau. Le Matricule 16 compte maintenant cinq longueurs d'avance sur Louvain à deux journées de la fin et vient probablement de sauver sa peau en Jupiler Pro League. Les Buffalos ne seront, quant à eux, pas en Play-Offs 1 à l'issue de cette 28e journée.