"Il faut s'assurer d'être assez bon avant de critiquer" : Hein Vanhaezebrouck n'a pas apprécié la sortie de son joueur après la défaite au Standard

Après la défaite au Standard, Tarik Tissoudali avait critiqué la politique des transferts de La Gantoise. Il a été repris de volée par son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck.

Tarik Tissoudali n'a pas gardé sa langue dans sa poche après la défaite de La Gantoise sur la pelouse du Standard, samedi dernier. Le Marocain a ouvertement critiqué la politique des transferts du club, avant de s'excuser.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Hein Vanhaezebrouck est revenu sur la déclaration de son joueur, qui doit presque porter seul le compartiment offensif des Buffalos depuis la fin du mois de janvier.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas apprécié la sortie de Tarik Tissoudali

"S'il veut être le leader au Maroc, il doit d'abord prouver à Gand qu'il peut jouer comme seul attaquant. Il voit chaque jour que nous n'avons pas de nombreuses options en pointe, il faut savoir s'adapter aux circonstances."

"Il doit mettre de côté ses intérêts personnels pour le bien de l'équipe, comme tout le monde. Cela n'a pas été le cas ces dernières semaines et je peux le comprendre, mais il doit aussi penser à ses camarades et faire preuve de compréhension envers eux. L'autre solution est de le mettre de côté, mais il ne sera pas non plus satisfait. Avant de critiquer, il faut s'assurer d'être assez bon" a conclu le T1 Gantois.