Ivan Leko reste vague concernant les blessés du Standard et préface Gand : "On n'est pas là pour faire des calculs"

Si l'on sait que Zinho Vanheusden et Marlon Fossey sont blessés, les nouvelles du reste du noyau du Standard demeurent assez vague. Plusieurs joueurs sont sur le retour, mais difficile encore de dire s'ils pourront tenir leur rang dès samedi, contre La Gantoise.

Le Standard reçoit La Gantoise, ce samedi soir, et peut presque définitivement éviter les play-downs en cas de victoire. Une rencontre déterminante pour les Rouches... tout comme pour les Buffalos, qui se battent pour accrocher le top 6.

Les nouvelles du noyau, comme de coutume depuis l'arrivée d'Ivan Leko sur le banc, sont assez vagues. Zinho Vanheusden est absent et le sera encore un petit bout de temps, Marlon Fossey également, mais pour le reste...

Enfin le retour de Nathan Ngoy et Lucas Noubi ?

"Zinho n'est pas prêt, on espère qu'il reviendra vite. Cela aurait pu être bien pire, il n'a rien de cassé. Il a encore très mal, on espère que ça ira mieux bientôt. Pour les autres, on verra les réactions après le dernier entraînement. Pour le moment, on a établi une sélection élargie que l'on va réduire. On doit encore voir avec les docteurs et les kinés quels joueurs peuvent prendre des risques."

Pas vraiment de nouvelles, donc, de Lucas Noubi et Nathan Ngoy, incertains. Pas plus de Cihan Canak, qui a repris l'entraînement collectif lundi, mais qui devrait être trop juste pour cette rencontre. Ngoy était déjà sur la feuille à l'Union, comme Kawabe.

C'est à un match difficile sur le plan physique que s'attend le Croate. La Gantoise est une équipe remaniée depuis le début de saison, Leko souligne la méforme des Buffalos ces dernières semaines,

"C'est un match difficile entre deux équipes qui ont besoin de points. Gand est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, très physique. Ils savent comment jouer, avec beaucoup de pressing et d'automatismes."

"On joue à la maison, on sait que les supporters seront toujours là. Ce match est un 'must-win', comme tous les autres. On espère faire un match de bonne qualité, ce sera indispensable pour gagner. On n'est pas là pour faire des calculs, notre concentration est uniquement sur ce que l'on peut contrôler" a déclaré Ivan Leko.