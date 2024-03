Les propos remplis d'honnêteté de Pieter Gerkens, fautif sur le penalty du Standard

Les joueurs ne sont souvent pas en reste pour contester les décisions arbitrales à leur dépens. mais lorsqu'ils sont de bonne foi, il faut le dire aussi.

La phase pourrait sembler limpide et ne pas laisser la place à la discussion tant le contact entre le ballon et le bras du Pieter Gerkens semble évident. Mais lorsque le penalty a été sifflé, cela n'a pas empêché Hein Vanhaezebrouck d'en jeter sa caquette et de se diriger vers le quatrième arbitre.

🔍 | Coup dur pour le KAA Gent juste avant la mi-temps. 💢✋ #STAGNT pic.twitter.com/EBLKgOXNei — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 2, 2024

Le principal fautif est, lui, resté beaucoup plus mesuré. Malgré l'importance de la phase (une occasion en or d'égaliser juste avant la mi-temps pour le Standard), Gerkens n'a pas rouspété, conscient que cela ne servait à rien.

Il se montrait tout aussi lucide en interview d'après-match : "Ce penalty a peut-être été le coup fatal. Ce ballon sur le haut de mon bras ? Il m'a touché le bras, je le sais. Je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait mon bras à ce moment-là". Un coup du sort qui a précipité une nouvelle défaite gantoise, qui pousse les Buffalos en dehors du top 6 à deux journées de la phase classique.