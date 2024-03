Wilfried Kanga avait intérêt à marquer son penalty : "Après en avoir raté deux à l'aller..."

Quand Wilfried Kanga s'empare du ballon en fin de première période, il a probablement repensé à ce match d'octobre dernier. L'Ivoirien avait manqué deux penaltys face à La Gantoise lors du match aller.

Le Standard a fini par prendre l'ascendant sur un adversaire rapidement réduit à 10, et par renverser la rencontre. Mais malgré le score lourd au coup de sifflet final (4-1), on ne peut qu'imaginer ce que cela aurait donné si Wilfried Kanga n'avait pas égalisé en fin de première période. L'Ivoirien avait très certainement la pression au moment de tirer son penalty.

"On a pris un but contre le cours du jeu, on ne méritait pas d'être menés. La fin de la première période est décisive, on enchaînait les occasions et on savait qu'ils feraient une erreur", déclare Wilfried Kanga au micro de la RTBF. "Bien sûr, je me dis que ce penalty, il faut que je le marque (rires). Je n'avais pas trop la pression, ça va, mais j'ai fort envie de le marquer. Après en avoir manqué deux au match aller, j'étais revanchard".

Le Standard a ensuite empilé les buts en seconde période. "Il fallait leur mettre la tête sous l'eau dès le début, leur montrer qu'on était là pour enchaîner les buts. Ca fait du bien de s'éloigner des Playdowns mais il reste des matchs et on va devoir continuer comme ça, essayer de prendre les trois points à Genk. Ces points vont faire du bien à tout le monde", conclut Kanga. "On sera encore plus libérés désormais contre Genk".