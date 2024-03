Le Département d'arbitrage pointé du doigt après une nouvelle décision polémique : "Ils n'ont qu'à donner des directives claires !"

Nouvelle polémique autour de l'arbitrage. Lors de la rencontre entre Charleroi et le Cercle de Bruges, l'exclusion de Boris Popovic a fait couler beaucoup d'encre.

La décision d'exclure Popovic pour son intervention sur Badji ne passe pas du côté du Cercle de Bruges. Le Cercle de Bruges a même déposé réclamation.

Ancien arbitre professionnel, Serge Gumienny a donné sa version de la phase dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg. "Le Cercle demande une explication au département d'arbitragepour le carton rouge de Popovic. Ils n'ont pas tort. Pour cette faute, Badji a clairement touché le ballon de la main, de sorte que l'attaque aurait dû être annulée. Même après l'intervention de la VAR, D'Hondt est resté sur sa décision."

"Désolé, mais les règles concernant les mains sont appliquées de manière incohérente semaine après semaine", a continué Gumienny, qui a ensuite adressé un message au département d'arbitrage. "Ce n'est pas un reproche aux arbitres eux-mêmes, mais à leurs patrons. Ils devraient donner des directives claires à leurs arbitres."

"A Courtrai-Antwerp, un but d'Ondrejka a été refusé, alors qu'après avoir visionné les images à 4 reprises, ils ne savaient toujours pas si le joueur avait ou non touché le ballon de la main. Ils ont de la chance que ce but n'ait pas été décisif, sinon il y aurait eu beaucoup plus d'agitation autour de cette phase."