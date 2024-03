Le mur des Zèbres : Hervé Koffi donne les secrets de sa fin de saison complètement folle... avant un départ ?

On a retrouvé le grand Hervé Koffi, celui qui rapporte des points au Sporting Charleroi. Le Burkinabé a sauvé les Zèbres d'une défaite en dernière seconde, une semaine après avoir déjà assuré les trois points à Westerlo.

Mais comment a-t-il sorti ce ballon ? Dans les ultimes secondes de Charleroi - Cercle de Bruges, Hervé Koffi a sorti l'un des arrêts de sa saison devant Kevin Denkey. Avant cela, il avait eu très peu voire pas de travail. "Ca m'arrive souvent, au final, de ne pas avoir grand chose à faire puis de devoir être là au bon moment", sourit le gardien de but carolo après la rencontre.

"C'est un arrêt réflexe, totalement. Presque comme un penalty, je sais qu'il est là et que je dois prendre une décision. Grâce à Dieu, je suis parti du bon côté", continue Koffi. "Dans ce genre de situation, il faut rester concentré. J'essaie de toucher un maximum de ballons pendant le match pour y parvenir".

Koffi, héros à Charleroi comme à Mouscron

Après son énorme match à Westerlo, Koffi a encore été le héros contre le Cercle. "C'était un gros match à Westerlo, en effet. Je suis très content d'avoir pu aider mon équipe, mais c'est tous ensemble qu'on ira chercher notre objectif", estime-t-il. Il faudra pour cela remotiver les troupes. "Il y avait beaucoup de déception après ce match, parce qu'on aurait aimé gagner. Ca n'a pas été le cas, mais au vu du match, c'est un point de gagné tout de même, je crois".

© photonews

Le Hervé Koffi de la première partie de saison, parfois un peu hésitant, semble s'être évanoui depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. L'atmosphère de la CAN a-t-elle fait du bien au Burkinabé ? "Oui, la CAN m'a fait du bien, c'est vrai", reconnaît-il. "Ca m'a encore plus mis en confiance dans cette saison difficile. Je tiens aussi à souligner que je prie énormément, je rends grâce à Dieu et il me permet de jouer de bons matchs".

La saison du Sporting Charleroi rappelle évidemment de mauvais souvenirs à Koffi, qui a connu la relégation avec l'Excelsior Mouscron. "Oui, ça me rappelle Mouscron. C'est une saison très difficile. Mais sur le plan individuel, je n'ai pas douté", assure le Zèbre. "Oui, Pierre Patron a fait du beau boulot en mon absence, mais je savais en partant à la CAN qu'il me remplacerait. Peu importe, c'est l'équipe qui compte. Et je comprends Pierre, qui aimerait avoir plus de temps de jeu".

Ce sera peut-être pour bientôt, comme le sous-entend Hervé Koffi lui-même avec le sourire. "Qui sait, peut-être que Patron aura l'occasion de se montrer la saison prochaine". En jouant à ce niveau, le portier du Sporting pourrait en tout cas décrocher un transfert l'été prochain...