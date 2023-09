Nathan Ngoy réagit au partage du Standard et parle du départ inattendu d'Aron Donnum

Nathan Ngoy enchaîne avec le Standard. Le jeune défenseur central voit du progrès dans le jeu des Rouches, mais la victoire n'était pas encore au bout ce samedi soir.

C'est encore mieux que la semaine dernière, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le Standard a joué le meilleur match de son début de saison, a livré une première période de bonne facture, mais a partagé l'enjeu contre le RWDM.

"On progresse. Il y a encore des petites choses à régler, mais on a bien joué collectivement, contre un bon adversaire. La prochaine étape est de gagner. On va continuer à travailler en équipe. On essaye de s'améliorer offensivement, on travaille sur les combinaisons et les automatismes à l'entraînement et on voit que ça commence à porter ses fruits."

Avant la rencontre, plusieurs supporters du Standard, de manière organisée et contrôlée, se sont présentés à l'académie pour discuter avec les joueurs. Une conversation positive, selon Nathan Ngoy.

© photonews

"L'entraîneur a dit qu'on ne méritait pas de partager. On ne doit pas se décourager, on doit continuer. Les supporters sont venus nous parler avant le match au centre d'entraînement. C'est bien qu'ils nous encouragent et de les savoir derrière nous."

Sur l'ouverture du score, le jeune défenseur central commet la faute et reçoit un carton jaune. Avec de telles conséquences, difficile de se remettre directement dans son match. "Il faut rapidement tourner la page dans sa tête pour rester professionnel. J'avais ça en tête et la carte jaune, mais j'ai bien géré. C'est comme cela, c'est le football."

Alors que la situation est déjà compliquée, c'est sans leur capitaine que les Rouches ont presté contre le RWDM. Le départ d'Aron Donnum vers Toulouse a surpris tout le monde dans le vestiaire.

"On a su ça hier, un jour avant le match. Cihan s'est très bien débrouillé, on a essayé de le mettre en confiance. Il a fait un bon travail et je suis fier de lui. Aron nous a envoyé un message aujourd'hui, il était occupé avec son transfert. C'est un bon gars et je lui souhaite le meilleur" a conclu Nathan Ngoy.