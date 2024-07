Michel-Ange Balikwisha et l'Antwerp se sont enfin imposés au Mambourg : "Très fier de cette première victoire"

L'Antwerp a bien débuté sa saison en s'imposant 0-1 à Charleroi. Michel-Ange Balikwisha se montrait satisfait à l'issue de la rencontre.

Malgré tous les bruits de couloir et les probables départs, c'est un Antwerp convaincant qui s'est imposé à Charleroi pour son premier match officiel sous les ordres de Jonas De Roeck.

Michel-Ange Balikwisha confirmait l'impression générale en interview d'après-match : "On s'est créé beaucoup d'occasions, notamment moi. C'est un très bon match, surtout à l'extérieur, on repart avec les trois points, c'est top" déclare-t-il au micro de DAZN.

La sentence a tout du lieu commun mais n'est pas si anecdotique que cela : l'Antwerp ne s'était plus imposé au Mambourg depuis six ans : "C'est une première victoire ici pour moi et pour l'équipe, je suis très fier".

L'Antwerp semble remis de ses mauvais Playoffs

De quoi conforter le groupe et surtout le staff quant à la nouvelle orientation : "On a beaucoup travaillé tactiquement et physiquement, ça nous a aidé aujourd'hui, notamment pour multiplier ces courses, que ce soit offensivement ou défensivement".

Un bémol tout de même à titre personnel : "Si je m'auto-critique, je ne pense pas avoir fait un si bon match. Je peux vraiment faire mieux, repartir avec deux buts ou au moins être décisif pour aider l'équipe. Mais j'ai fait de mon mieux, défensivement y compris, on va qualifier ça de match normal".

Charleroi aurait tout de même pu venir doucher l'euphorie anversoise dans le money time : "Sur la fin, il y avait un peu plus de fatigue, ils en ont profité pour pousser. Ca ne nous a pas déstabilisés, mais on peut quand même être contents de ne pas avoir encaissé".