Charleroi a toujours le même problème, et Rik De Mil ne peut pas faire de miracles

Charleroi a paru assez à son aise dans le jeu ce dimanche face à l'Antwerp... mais il a manqué la même chose que durant toute la saison passée : un vrai buteur. Et ça, Rik de Mil n'en a tout simplement pas à sa disposition.

Troisième pire attaque de la phase classique : le Sporting Charleroi avait un problème assez simple à identifier en 2023-2024. Avec un vrai buteur, les Zèbres n'auraient tout simplement pas dû passer par de stressants Playdowns pour se maintenir en D1A.

Cette saison commence sur une défaite, mais dans le jeu, Charleroi n'a pas démérité ni paru à des années-lumière d'un Antwerp qui devrait en théorie jouer le top 6. La "patte" De Mil, déjà visible en Playdowns malgré l'urgence, est bien là.

Mais s'il y a des choses à redire notamment sur l'entrejeu (Adem Zorgane n'a pas fait honneur à son nouveau brassard de capitaine) ou sur les espaces laissés dans le dos de la défense, le bât a surtout blessé devant. Les Carolos ont paru désespérément incapables d'amener le moindre danger.

Isaac Mbenza et Daan Heymans ont traversé la rencontre en fantôme, Parfait Guiagon a été brouillon mais a au moins tenté des choses. Mais surtout, au poste de n°9, Rik De Mil n'a tout simplement rien à sa disposition. Youssuf Sylla était invisible, Youssouph Badji a raté l'immanquable à plusieurs reprises à sa montée et Nikola Stulic n'était même pas présent.

Toute la saison passée, le discours de Mehdi Bayat était le même : il y a assez d'attaquants à Charleroi. Mais aucun d'eux n'a le niveau, c'est désormais clair, pour inscrire une quinzaine de buts sur la saison. Alors que le Mambourg a traditionnellement toujours hébergé de sacrés buteurs les saisons précédentes, de Perbet à Osimhen en passant par Nicholson et Rezaei, c'est le désert sur ce plan et De Mil ne peut pas faire de miracles sans cela... Il reste un peu plus d'un mois pour rectifier le tir.