Vers un top transfert cet été ? Un jeune Diable Rouge suscite beaucoup d'intérêt

Mandela Keita pourrait quitter l'Antwerp cet été. Le jeune Diable Rouge est cité dans de nombreux clubs.

L'Antwerp devra vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Après George Ilenikhena, le Great Old pourrait bien se résoudre à vendre Mandela Keita.

Le milieu de terrain a franchi les paliers à une vitesse assez impressionnante depuis son arrivée à Anvers. Il est évalué à 13 millions d'euros selon Transfermarkt.

Les plus grands clubs européens seraient intéressés par recruter le Diable Rouge (1 sélections). On parlait notamment de l'Ajax et de Manchester United.

Mais selon Het Laatste Nieuws, d'autres clubs seraient également sur la piste du milieu de terrain de 22 ans.

On évoque ainsi un intérêt de Rennes, de la Fiorentina, mais aussi de Leicester. L'Antwerp et Keita seraient ouverts à un départ.