Du haut de ses 16 ans, Konstantinos Karetsas aurait pu (aurait dû) mettre le Standard à genoux : "Je n'ai aucune excuse"

Genk n'est pas parvenu à faire la différence face à un Standard appliqué. Konstantinos Karetsas a tout de même eu deux occasions d'ouvrir le score.

Lorsqu'il a reçu le ballon au petit rectangle sans que Matthieu Epolo ne soit sur sa ligne de but, Konstantinos Karetsas s'est peut-être vu inscrire le premier but de sa (très) jeune carrière en Jupiler Pro League. Mais Henry Lawrence l'en a empêché, sauvant du même coup le Standard.

"Je ne trouve absolument aucune excuse pour cette première option. Rétrospectivement, c'est bien sûr facile à dire, mais j'aurais dû envoyer ce ballon en force sous la latte. L'arrêt du défenseur du Standard est astucieux, mais je n'aurais pas dû lui donner une autre chance d'intervenir" déclare-t-il.

A-t-il trop réfléchi ? La phase est allée trop vite : "Au moment où j'ai reçu le ballon dans les pieds, je dois admettre que j'ai été choqué. C'était un moment de flipper. Le ballon atterrit d'un coup à mes pieds via Fadera, le gardien du Standard et un autre défenseur des Rouches. Tout est allé très vite. Peut-être ai-je été un peu trop surpris pour agir de manière appropriée. J'ai tiré sans réfléchir, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une excuse. Cela doit toujours finir au fond".

Karetsas continue à grandir

Sur sa deuxième occasion, la next big thing du football belge a tiré sur le poteau. La chance de Genk était passée : " Le Standard a également commencé à jouer un football plus compact au fur et à mesure que le match avançait. Cela n'a pas rendu les choses plus faciles".

Le jeune milieu offensif ne s'inquiète toutefois pas plus que nécessaire : "Ce n'est que le début. On le voit aussi dans les autres matches. Beaucoup de matchs nuls. Peu d'enthousiasme. Peu de buts. C'est super bizarre. Je pense que notre match a été le plus divertissant. Je pense que nous étions très bons contre le Standard et cela ne fera que s'améliorer.