Le onze probable du RSC Anderlecht au Kiel pour les "vrais" débuts de David Hubert

David Hubert l'a assuré : rien ne changera parce que la mention "intérimaire" a disparu de son statut. Reste à voir si son premier onze surprendra ou non !

David Hubert n'a pas un choix énorme, notamment dans le secteur défensif, pour ce déplacement au Beerschot. Un match qui s'annonce prenable sur papier face à une lanterne rouge en crise profonde : tout autre résultat qu'une victoire au Kiel serait un échec pour le RSC Anderlecht.

Devant l'indéboulonnable Colin Coosemans, on s'attendait à ce qu'Amando Lapage soit repris en l'absence de Jan-Carlo Simic (à laquelle s'ajoute bien sûr celle, de longue date, de Jan Vertonghen). Mais le capitaine des U23 est laissé à l'écart, probablement pour ne pas déforcer les Futures qui jouent un derby important dimanche - à moins que, comme Riemer, Hubert ne soit pas convaincu par Lapage.

Le duo axial devrait donc être composé de Zanka et... Leander Dendoncker, de retour après avoir manqué le Clasico pour maladie et qui devrait donc jouer défenseur central pour la deuxième fois depuis son retour à Anderlecht. Sauf surprise, Ludwig Augustinsson, qui a manqué plusieurs matchs, devrait remplacer Moussa N'diaye au back gauche, et Killian Sardella débuter à droite. Voir Sardella évoluer dans l'axe afin de libérer Dendoncker pour le milieu est une autre option, peu probable.

Tristan Degreef va-t-il continuer à recevoir sa chance ?

Mats Rits et Théo Leoni devraient occuper le milieu de terrain, reste à voir si c'est Mario Stroeykens ou Yari Verschaeren qui les accompagnera. On parierait sur Mario Stroeykens, dans un rôle soit de 10 soit de second attaquant aux côtés de Kasper Dolberg. Mais qui, dès lors, pour occuper les ailes ?

© photonews

Là, Hubert a du choix avec le retour de Francis Amuzu et la belle forme de Tristan Degreef... qui pourrait toutefois profiter du jour de repos de ce samedi pour enchaîner avec le match des Futures, très important car les U23 doivent absolument sortir de la zone rouge - dès lors, Degreef ne peut pas débuter ce match. Samuel Edozie et Anders Dreyer débuteraient alors sur les ailes.

Le onze probable du RSCA au Kiel :

Coosemans / Augustinsson - Zanka - Dendoncker - Sardella / Leoni - Rits - Stroeykens / Edozie - Dolberg - Dreyer