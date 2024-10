"Parfois, il faut savoir faire la faute aussi !" : Rits furieux après la contre-performance anderlechtoise

Anderlecht a connu un véritable soir sans sur la pelouse du Kiel ce vendredi. Un non-match total des Mauves sur le plan défensif notamment, Mats Rits le reconnaissait bien.

Mats Rits, aligné dans l'entrejeu par David Hubert, n'a pas su aider le RSCA à conserver le contrôle du jeu après des débuts prometteurs. "C'est très difficile à avaler. On joue 20 très bonnes minutes, durant lesquelles on domine le jeu, mais sans saisir nos moments", regrette le milieu de terrain après le match, la mine sombre.

"Leur frappe sur le poteau est une première alerte. Puis, on se fait encore avoir en contre alors qu'on savait très bien que c'est sur ce plan qu'ils seraient dangereux", pointe Rits. "Défensivement, nous étions trop bas. Puis, il aurait fallu profiter du moment après l'égalisation, mais le deuxième but ne tombe pas".

Rits aurait aimé voir plus d'engagement

Ou plus précisément : il tombe... pour le Beerschot. "Exactement le même but. Tu te fais avoir deux fois par ce qu'on savait dangereux de leur part", peste Mats Rits. "Il aurait fallu être plus présent sur les seconds ballons, et peut-être aussi faire la faute au bon moment. Parfois, c'est la solution pour empêcher le ballon de se retrouver où on ne veut pas qu'il soit".

Sur la pelouse de la lanterne rouge, le RSC Anderlecht a donc perdu contre toute attente. "Ca restait un match difficile ici, c'est une équipe qui a gagné la D1B. C'est du football, la meilleure équipe sur le papier ne gagne pas toujours, tu dois être concentré".

La belle dynamique mise en place avant la trêve est en tout cas brisée. Est-ce cette interruption alors que les Mauves étaient en bonne forme qui est à mettre en cause ? "Non, la trêve est une excuse. Nous devons gagner ce match, nous avions les qualités et les occasions pour le faire, c'est tout", conclut Mats Rits avec fermeté.