Fredberg s'est trompé cet été : une recrue d'Anderlecht n'y arrive décidément pas

Anderlecht s'est incliné au Beerschot, à la surprise générale. La performance de la défense, surtout, a été pointée du doigt et au centre de celle-ci, on retrouve notamment Mathias "Zanka" Jorgensen...

Quand Mathias "Zanka" Jorgensen est arrivé à Anderlecht, on comprenait assez aisément les raisons de ce transfert surprise. Un défenseur expérimenté (34 ans), gratuit, qui connaissait déjà bien Brian Riemer et, évidemment, était danois. Sportivement, c'était un pari à moindre coût : Jan Vertonghen était le seul défenseur d'expérience du noyau et avait des soucis physiques.

Mais le pari à moindre coût commence à coûter en réalité cher, et à ressembler à un pari raté. D'abord parce que Zanka joue bien plus qu'on le pensait : depuis son arrivée, Jan Vertonghen est toujours absent en raison d'une blessure au tendon d'Achille qui traîne et risque de le garder éloigné des terrains encore quelques semaines.

David Hubert ne protègera pas Zanka

Ensuite parce que Jorgensen n'était visiblement pas prêt à jouer ce rôle de titulaire indiscutable, que ce soit parce qu'il aurait eu besoin d'une adaptation plus progressive... ou parce qu'il n'a tout simplement pas le niveau espéré. En 8 rencontres, il a trop souvent été à côté de ses pompes, ne "brillant" (disons plutôt : n'étant pas inquiété) que quand le collectif brillait.

Dès qu'Anderlecht est sous pression, Zanka est à la peine. Trop lent, catastrophique à la relance, mal placé dans ses interventions, auteur d'erreurs que son compère Jan-Carlo Simic de 15 ans son cadet ne commet déjà plus : le mot "dramatique" a pu être employé pour définir certaines prestations du Danois, et c'était le cas ce vendredi.

Les supporters ont déjà fait de Mathias Jorgensen leur tête de turc : sans surprise, vu que le défenseur est clairement un transfert de Jesper Fredberg, avec l'appui de Brian Riemer. Le licenciement de Riemer a affecté Zanka et n'a, bien sûr, pas facilité son intégration. David Hubert, lui, n'a aucun affect : il a déjà mis Anders Dreyer sur le banc et ne se privera pas de faire pareil avec Jorgensen.

Seul problème : pour ce faire, il faudra qu'il ait quelqu'un à mettre à sa place. On pense à un certain Amando Lapage... mais les Futures ont besoin de toutes leurs forces vives pour se sortir de la zone rouge. Un vrai casse-tête.