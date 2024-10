Le beau football n'était pas la priorité contre Anderlecht : "Je veux surtout gagner et ça faisait longtemps"

Le Beerschot avait beau jouer à domicile, il a fermé la baraque à double tour et joué le contre face à Anderlecht. Pas question d'être naïf, et cela a payé.

Dirk Kuyt était attaquant, et la saison passée, il a remporté la Challenger Pro League en tentant de proposer un jeu dominant. Mais en Jupiler Pro League, les choses sont différentes. Reproduire le même jeu en grimpant d'un échelon peut coûter cher - demandez au Burnley de Vincent Kompany.

Le Beerschot a donc enchaîné deux matchs sans défaite et même remporté sa première victoire... en jouant très compact et très défensif. "À Westerlo, c'était clairement assumé : nous avions un plan de jeu défensif, et avons souhaité rester compact pour créer le danger à partir de là", commence Dirk Kuyt.

Le beau jeu, pas pour tout de suite au Beerschot ?

"Aujourd'hui, à domicile, idéalement, nous aurions aimé créer un peu plus. Mais c'est une question de possibilités. Anderlecht est une équipe du top belge, et fait même de bons résultats en Coupe d'Europe", souligne l'entraîneur du Beerschot.

"Bien sûr, je suis un entraîneur qui aime le jeu offensif, qui aime produire du jeu. Mais ce que j'aime surtout, c'est gagner, et cela faisait longtemps (sourire). Est-ce que cette équipe peut mieux jouer au football ? Très certainement", concède ensuite Kuyt. "Mais aujourd'hui, en étant compacts et en jouant bien le contre, nous battons cette équipe qui, comme je l'ai dit, a de bons résultats en Europe".

Le Matricule 13 reste lanterne rouge avec 5 petits points et va donc surtout devoir engranger les points, avant de penser à régaler la galerie. "Cette équipe a besoin de confiance. L'objectif maintenant sera de rester invaincus un troisième match de suite, de reconstruire cette confiance... et le beau jeu suivra", conclut Dirk Kuyt avec assurance.