Une réussite venue d'Arabie Saoudite ? Marwan Al-Sahafi a humilié la défense du RSC Anderlecht

Quand Marwan Al-Sahafi est arrivé au Kiel, en compagnie de son compatriote Faisal Al-Ghami, des sourcils se sont haussés. Les joueurs venus d'Arabie Saoudite ont rarement brillé en Europe. Mais Al-Sahafi a quelque chose, c'est certain.

En fin de mercato, le Beerschot, en grand besoin de renfort, a enregistré deux arrivées en provenance d'Arabie Saoudite : Marwan Al-Sahafi et Faisal Al-Ghamdi. Peu de mystère autour de leur arrivée : ce sont bien sûr les propriétaires saoudiens de l'Antwerp qui avaient fait marcher leurs réseaux. Avec derrière la tête une idée claire : faire du Beerschot, entre autres clubs, l'un des centres de formation de l'équipe nationale saoudienne en vue de la Coupe du Monde 2034.

Après un petit temps d'adaptation, Al-Sahafi était titulaire contre Anderlecht. Le jeune attaquant enchaînait, car mardi, il était encore dans le 11 de l'Arabie Saoudite face à Bahreïn. Il n'est revenu au Beerschot que mercredi.

Et pourtant, Marwan Al-Sahafi n'a pas donné signe de fatigue, mettant chaque fois à mal la défense anderlechtoise en contre. Sa prise de balle sur le premier but est aussi belle que sa course absolument folle sur le second, qui aura rappelé celle de son compatriote Said Al-Owairan face aux Belges au Mondial 1994.

Kuyt épaté, Al-Sahafi donne une interview... en arabe

Dirk Kuyt ne cachait pas son admiration pour son international saoudien. "J'ai rarement vu un joueur aussi rapide ! Qui plus est, il est capable de dribbler vite mais aussi de changer facilement de direction. Quand un joueur peut mettre en difficulté les meilleurs défenseurs de Belgique, vous ne pouvez qu'être heureux de l'avoir dans votre équipe". On se contentera d'émettre des doutes concernant l'évaluation faite par Kuyt des qualités de la défense du RSCA.

Après le match, Marwan Al-Sahafi, tout sourire, s'est présenté devant la presse. Problème : il ne parle pas encore assez l'anglais pour s'exprimer. C'est donc... le père de l'ancien du Beerschot Ilias Sebaoui qui s'est improvisé interprète. Malgré un arabe assez différent entre le Maroc et l'Arabie Saoudite... "Je connaissais Anderlecht, c'est un grand club. C'est un plaisir d'avoir marqué deux fois contre eux", déclarait l'ailier des Rats.

"Normalement, je suis plutôt un joueur de couloir, de préférence du côté droit", a-t-il avoué. "Mais bon, aujourd'hui j'étais dans l'axe et j'ai marqué deux buts, donc on ne peut pas dire que ça s'est mal passé", a conclu Al-Sahafi avec un sourire.