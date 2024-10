La "vraie" première de David Hubert tourne mal : le Beerschot s'offre Anderlecht... et sa première victoire !

Anderlecht a raté son retour de trêve. Pour la première de Hubert en tant que T1 "officiel", les Mauves ont offert leur première victoire au Beerschot.

Sur papier, David Hubert avait une première "officielle" en tant que T1 parmi les plus faciles possibles : en déplacement chez la lanterne rouge, qui n'a pas encore gagné un seul match de championnat cette saison. Mais une trêve internationale peut changer bien des choses. Est-ce la dynamique anderlechtoise qui était cassée, ou le Beerschot qui a mis à profit ces deux semaines ?

Toujours est-il qu'après 45 minutes, les Rats mènent au score, et que ce n'est pas volé... marqué un premier quart d'heure outrageusement à l'avantage des Mauve & Blanc. Nick Shinton a dû faire un miracle devant Leander Dendoncker (4e), une frappe de Leoni est sauvée sur la ligne (7e) et on se dit que le Matricule 13 va vivre un énième match compliqué.

Le Beerschot mortel en contre

Mais hasard ou non, après la 13e minute qui voit le Kiel se mettre enfin à chanter (une action lancée par les supporters pour manifester leur mécontentement), le Beerschot reprend pied. En contre, bien sûr, et Thibaut Verlinden est un diable dans cet exercice, forçant d'abord Leoni à une intervention in extremis (18e). Après une belle ouverture de Reyners, il déboule encore quelques minutes plus tard et sa frappe s'écrase sur le poteau d'un Coosemans pétrifié (21e).

© photonews

Assez prévisible dans le jeu avec des Edozie et Verschaeren mobiles mais peu inspirés, Anderlecht ne crée vraiment le danger que sur phase arrêtée : Zanka trouve à son tour le cadre de la tête (27e). Cela aurait sauvé le match du Danois, encore peu rassurant... et qui se fait piéger peu de temps après.

Après un magnifique enchaînement en contre, Marwan Al Sahafi fixe Zanka et frappe dans un angle fermé pour ouvrir le score (30e, 1-0). Le Beerschot aura été mortel en contre face à une défense anderlechtoise orpheline de Vertonghen et Simic ; N'diaye doit encore revenir de justesse pour éviter le break (36e).

Al-Sahafi fait le show

Au retour des vestiaires, le RSCA a visiblement repris ses esprits et pousse immédiatement : dès la 47e minute, Mario Stroeykens obtient un penalty assez léger, mais réel, que Kasper Dolberg transforme (1-1). Ce même Dolberg paraît fauché de manière bien plus claire quelques minutes plus tard, cette fois sans que l'arbitre siffle.

© photonews

Anderlehct paraît prendre l'ascendant, obtient de plus en plus de fautes et coups-francs bien placés... mais manque encore de précision dans le dernier geste, comme quand Verschaeren tente un lob totalement loupé (61e) ou que Dolberg frappe largement au-dessus une fois face à Shinton (63e). L'ex-Mauve Antoine Colassin monte au jeu : sa première touche de balle est une frappe de peu à côté (66e).

Sa deuxième... est une passe décisive : sur un contre d'un Beerschot qui a retrouvé son calme, Marwan Al-Sahafi passe presque toute la défense en revue. Zanka surgit en dernier recours, mais Colassin récupère et trouve Al-Sahafi en un temps ; le Saoudien s'offre un doublé retentissant (70e, 2-1).

Amuzu monte au jeu pour dynamiter la défense anversoise, mais ne parvient pas à inquiéter Shinton, qui doit cependant encore s'employer devant Dreyer lui aussi rentré sur l'autre flanc (77e). Le RSCA pousse, mais a l'air complètement cuit mentalement et physiquement face à des Rats morts de faim, à l'image du capitaine Matthys qui sort un centre de Dreyer en donnant tout (87e). Le Kiel explose au terme de 6 minutes interminables d'arrêt de jeu : le Beerschot tient sa première victoire, même s'il y a encore du travail pour sortir de la zone rouge.