Un joli but d'Ayensa met fin à la spirale négative du Standard, vainqueur de Courtrai sur le plus petit écart

Auteur de phases très intéressantes, notamment sur le côté gauche, mais encore imprécis dans le dernier geste, le Standard a commencé son année 2025 par une victoire sur le plus petit écart face à Courtrai, ce vendredi soir. Les Rouches se donnent un peu d'air par rapport à la zone rouge.

Première rencontre de 2025 en Pro League, et première rencontre du sprint final de la phase classique, ce vendredi soir à Sclessin, entre le Standard et Courtrai. Les Rouches, battus deux fois par les Kerels en 2024, ont besoin d'un succès pour s'éloigner de la zone rouge, tandis que les Courtraisiens aimeraient, eux, s'en extirper.

Une rencontre pour laquelle Ivan Leko aligne Laurent Henkinet dans les buts suite au départ de Bodart et à la blessure de Matthieu Epolo, tandis que les ex-Rouches Lucas Pirard et Gilles Dewaele débutent dans le camp adverse. A Sclessin, seuls 12.642 spectateurs sont présents.

Voici la feuille de match, avec Lucas Pirard titulaire côté courtraisien



🔛 Les deux premières recrues des Rouches sont bien sur le banc 👇 https://t.co/dBwCLmLTXO pic.twitter.com/Y8q4lb2VG9 — Loïc Woos (@LoicWoos) January 10, 2025

Un temps fort d'un quart d'heure, mais un score vierge au repos

Les premiers ballons intéressants sont à mettre à l'actif de Courtrai. Lawrence et Hautekiet couvrent bien Ambrose (3e), le même Ambrose est repoussé par Henkinet (6e), tandis que Dewaele force le premier corner (11e). Après dix premières minutes délicates, le Standard entre enfin dans sa rencontre.

A l'issue d'une superbe combinaison entre Camara et un Kuavita grandissant, Price est une première fois contré par la défense courtraisienne depuis le petit rectangle (16e), avant les envois de Camara au-dessus (18e), puis cadré, mais mis en corner par Pirard (20e). Le premier temps fort des Rouches.

L'orage passe cependant, et les Kerels reprennent le contrôle du ballon, sans pour autant mettre Henkinet en difficulté. La plus grosse occasion de la première période est pour Isaac Price, qui profite d'un centre de Lawrence, bien servi par Camara, pour se retrouver seul devant le but. Le Nord-Irlandais est cependant un peu trop lent, en zone de conclusion, et voit De Neve réaliser un superbe retour défensif (37e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge.

🫡 | Dion De Neve maintient son équipe à flot ! 🤏🥅 #STAKVK pic.twitter.com/y37KqUcVhe — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 10, 2025

Dennis Ayensa permet au Standard de mettre fin à une série de six matchs sans victoire

La seconde période commence de manière équilibrée, puis tourne en faveur du Standard. Une longue balle de Hautekiet est contrôlée de la poitrine par Camara, qui se retourne et tente de servir Zeqiri. La passe est interceptée par Dewaele, qui contrôle mal et voit Ayensa intercepter. L'attaquant des Rouches s'offre un dribble dans la défense avant de conclure (1-0, 50e).

Le Standard a fait le plus dur. Mais les dernières semaines de 2024, notamment les matchs à Charleroi et contre Louvain, rappellent aux Rouches qu'il faut impérativement se mettre à l'abri. Car, en face, Courtrai n'a pas abandonné, à l'image du solo et de la frappe de Kadri, qui touche la barre avant de s'envoler (66e). Pendant ce temps, le Matricule 16 laisse toujours la possession au KVK, qui ne se montre que rarement dangereux et qui ne fait plus évoluer le score.

Victoire sur le plus petit écart du Standard, qui a montré de belles choses mais qui fait encore preuve de beaucoup d'imprécisions dans le dernier geste. Les Rouches remontent virtuellement à la septième place, à deux longueurs de La Gantoise, tandis que Courtrai reste avant-dernier.