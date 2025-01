Retour victorieux pour Laurent Henkinet entre les perches du Standard : "Il y a toujours une petite appréhension"

Auteur d'une clean-sheet, Laurent Henkinet a réussi son retour entre les perches du Standard, plus d'un an après son dernier match.

Grâce au seul et unique but de Dennis Ayensa, en début de seconde période, le Standard s'est donné de l'air au classement en s'imposant face à Courtrai, ce vendredi soir.

"Une victoire qui fait du bien. On voulait se donner de l'air au niveau du classement pour voir la suite positivement. On avait besoin de ces trois points, même si ça n'a pas été facile, pour entamer la semaine sereinement et espérer lancer une série. On a eu le contrôle en première mi-temps, on est bien rentrés en seconde, avant de trop subir le jeu en fin de match. On a encore du mal à tuer la rencontre et on se fait un petit peu peur, ce qu'on doit travailler", déclarait Laurent Henkinet.

Laurent Henkinet a réussi son retour au Standard

Titulaire pour la première fois depuis plus d'un an, après la blessure d'Epolo et le départ de Bodart, celui qui a commencé la saison en tant que troisième gardien, en bords de Meuse, a voulu profiter de l'événement, tout en restant concentré.

"Un retour inattendu pour moi, assez spécial car je n'avais plus joué depuis longtemps. Je n'avais rien à perdre et je me sentais bien aux entraînements malgré des difficultés à revenir avec le genou. Je dois remercier le staff médical qui a fait un travail énorme et je suis heureux d'avoir terminé le match avec une clean-sheet, c'est une satisfaction personnelle. Il fallait être calme, parce que ça faisait longtemps."

Quand j'ai vu qu'Arnaud n'était pas là, mercredi, j'ai su que j'allais jouer"

"Pour moi, c'est resté une semaine basique. On savait que Matthieu était blessé, et il y avait les rumeurs avec Arnaud. Il pouvait partir à tout moment et n'était pas là mercredi, donc c'était sur qu'il partait. A partir de ce moment-là, je savais que j'allais jouer, donc on a préparé ça calmement. Avec Jean-François Gillet, on a bien fait ça. Ça faisait longtemps que je n'avais plus joué donc il y a toujours une petite appréhension, mais rester calme est le plus important."

Une victoire qui permet au Standard, en attendant les autres résultats de cette 21e journée, de revenir à deux points de La Gantoise, sixième, mais surtout de mettre la zone rouge à sept longueurs.

"Les supporters sont venus nous parler avant le match pour nous dire qu'ils étaient derrière nous. On sait que la fin de championnat sera compliquée, avec des gros matchs, même si on peut exceller dans ceux-ci. Ce genre de matchs contre des adversaires moins bien classés, il faut les gagner pour ne pas leur donner l'espoir de revenir sur nous", a conclu Laurent Henkinet.