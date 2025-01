Heureux et fier, mais pas pleinement satisfait, Ivan Leko s'étonne des statistiques incroyables du Standard : "Ça doit être un record du monde"

Une victoire par le plus petit écart, pour le Standard, qui a commencé son année 2025 avec un succès face à Courtrai. Si Ivan Leko aurait aimé plus de constance de ses joueurs, il a notamment souligné la solidité d'une défense jeune et encore expérimentale.

Ce vendredi soir, le Standard a commencé son année 2025 par une victoire sur le plus petit écart face à Courtrai. Les avant-derniers n'ont pas rendu la tâche facile aux Rouches, qui s'en sont sortis grâce à un joli but de Dennis Ayensa en début de deuxième mi-temps.

"C'était un match difficile, ce à quoi on s'attendait contre un adversaire qui peut bien jouer, avec un nouvel entraîneur. On s'attendait à ce qu'ils aient la possession et on savait qu'il fallait jouer verticalement, en amenant des centres, en contre-attaque", commentait Ivan Leko en conférence de presse, après la rencontre. Si l'entraîneur croate n'a pas été surpris du déroulement des événements, il aurait, toutefois, aimé que ses joueurs fassent preuve de plus de constance.

Ce n'était pas un Standard constant, mais je suis très heureux avec cette victoire"

"De notre point de vue, l'adversaire a eu le contrôle du ballon, on a défendu avec une bonne organisation. Mais pour moi, aujourd'hui, il y avait trop de hauts et de bas. On a mal commencé, puis on a joué dix bonnes minutes, puis c'était à nouveau moins bien. Ce n'était pas un Standard constant, mais je pense qu'on a eu un petit peu plus d'occasions franches malgré la possession pour Courtrai. Au vu de la situation, avec les absences et le départ de Bodart, je suis très heureux que l'équipe ait remporté cette rencontre", a poursuivi Leko, avant de faire l'éloge de son adversaire du soir.

"Cette équipe de Courtrai prendra des points, elle a de la qualité et un entraîneur qui connaît le championnat. C'était un match serré, même si tout le monde pensait qu'on allait gagner au vu du classement. Mes joueurs ont fait le maximum pour l'emporter et j'en suis très heureux. Voir les prestations de Lawrence, Hautekiet et Dierckx, qui étaient en D2 l'année dernière, c'est superbe. Je leur tire mon chapeau."

13 buts, 28 points : du jamais vu !

Cette fois, le Standard a surtout réussi à faire ce qu'il n'avait pas fait, contre Charleroi et Louvain fin 2024 : ne pas encaisser dans les dernières minutes. Si la gestion des fins de match avait été pointée comme un axe de progression par les observateurs, Ivan Leko ne l'a jamais entendu de cette oreille, et garde son avis.

"Il n'y a pas de secret, on ne défend pas mieux aujourd'hui qu'il y a deux semaines. Ces buts à la dernière minute, c'est aussi de la chance. Contre Louvain, il y avait faute à 100%. Même en Ligue des Champions, beaucoup de buts sont marqués dans les dernières minutes. Ça nous est arrivé trois fois, et tout le monde dit qu'on a été en panique, mais ce n'est pas le cas."

Désormais septième, en attendant les autres résultats du week-end, le Standard compte sept victoires, sept partages et sept défaites, en 21 matchs. Il a surtout réussi à prendre 28 points en marquant... 13 buts. Une statistique incroyable.

"Je pense que c'est un record du monde, c'est fou. Normalement, une clean-sheet donne un petit peu plus d'un point par match en moyenne, mais un but ne donne rien. Avec nous, un but, c'est plus de deux points. J'en parlais aussi avec Jean-François Gillet, dans une saison, avoir trois gardiens qui font une clean-sheet, c'est très rare", a conclu Ivan Leko.