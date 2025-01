La déception d'Yves Vanderhaeghe après la défaite de Courtrai au Standard : "Perdre 1-0, c'est dégueulasse"

Battu par le seul et unique but de Dennis Ayensa, au Standard, Courtrai est toujours avant-dernier de Pro League. Yves Vanderhaeghe refuse toutefois de s'inquiéter, parce qu'il a vu du positif de la part de ses joueurs.

Ce vendredi soir, le Standard s'est imposé sur le plus petit écart face à une équipe de Courtrai qui lui a posé quelques problèmes. Si les Rouches ont eu le plus grand nombre d'occasions franches, les joueurs d'Yves Vanderhaeghe auraient pu revenir au score en deuxième période, comme le soulignait l'entraîneur des Kerels en conférence de presse.

"On a vu une autre équipe de Courtrai, qui a essayé de jouer au football et qui a su créer des occasions. On ne saisit cependant pas nos moments, même si on a été menés au score. En seconde période, le face-à-face à 1-0 peut nous aider à revenir, mais la réussite nous a manqué." Un duel remporté par Laurent Henkinet, devant Ambrose.

"Pour marquer, il faut aussi améliorer notre finition par rapport à ce qu'on a fait. C'est 'dégueulasse' de perdre 1-0, on a besoin de points. On peut être déçus, mais aussi motivés grâce à notre bon match à l'extérieur, au Standard."

Toujours avant-dernier, le KVK se rapproche dangereusement d'une place en play-downs, comme la saison dernière. Yves Vanderhaeghe a toutefois vu du positif, ce qui le rassure pour la fin de saison.

"Je n'ai peur d'aucune équipe. Nous perdons chaque semaine, ça ne peut que s'améliorer. J'ai vu une équipe de Courtrai différente aujourd'hui et nous devons bâtir là-dessus", a conclu le remplaçant de Freyr Alexandersson dans le club flandrien.