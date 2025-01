Hué par une partie de Sclessin, applaudi par une autre...et à l'assist pour le Standard malgré lui : "C'est très dur de prendre ce but"

Courtrai s'est incliné 1-0 au Standard ce soir. Gilles Dewaele était assez abattu après la rencontre.

L'été dernier, Gilles Dewaele a quitté le Standard pour Courtrai après 45 matchs, pas franchement marqués par la réussite sous le maillot des Rouches. Malgré sa générosité sur le flanc, qui collait assez bien avec la mentalité de la maison, le latéral n'a pas fait l'unanimité lors de son passage.

Il a pu s'en apercevoir pour son retour à Sclessin : absent lors du match aller, le défenseur de 28 ans a été sifflé par une partie du public et applaudi par une autre à l'occasion de sa sortie à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Courtrai plus que jamais englué dans la zone rouge

Plus que les sifflets, Dewaele regrettait cette défaite par un but d'écart, une mauvaise affaire dans l'opération maintien. D'autant que sur le seul but de la partie, il remet involontairement le ballon dans la course de Dennis Ayensa, qui est ensuite allé au bout de son action, en tentant de contenir la montée d'Ilay Camara sur la gauche.

"Il y avait la place pour prendre un point, on se créé plusieurs occasions en première mi-temps et en deuxième. La différence c’est l’efficacité. C’est encore plus amer de prendre ce but, le seul de la rencontre, au retour des vestiaires" peste-t-il au micro de DAZN.

La pillule est d'autant plus dure à avaler que Courtrai fait face à un solide calendrier : les Kerels vont jouer contre Anderlecht, le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp lors des cinq prochaines journées. "C'est un gros programme, mais il n'y a de toute façon pas de matchs faciles en Belgique. On joue aussi à domicile, on doit être capable d’aborder ce genre de rencontres si on veut se sauver".