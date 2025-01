La recherche d'une deuxième victoire de rang pour la première fois de la saison, et une magnifique opération en cas de succès pour le Standard, à Saint-Trond

Le Standard cherchera à enchaîner une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison, au Stayen de Saint-Trond.

Enchaîner un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison, tel sera le gros défi du Standard sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche.

Les Rouches éprouvent souvent des difficultés au Stayen, mais pourraient faire une superbe opération au classement en cas de victoire.

De leur côté, les Trudonnaires de Felice Mazzù voient leur besoin de points devenir de plus en plus pressant et ont besoin de se rassurer.

Saint-Trond - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.