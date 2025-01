Le Standard a su profiter des erreurs de Saint-Trond, dimanche : "On ne peut pas perdre ce match, on leur a donné trois points"

C'est avec beaucoup de regrets que Felice Mazzù évoquait la défaite de Saint-Trond contre le Standard. Selon lui, ses Trudonnaires ont offert les trois points aux Rouches.

La réalité est toujours aussi compliquée pour Felice Mazzù et Saint-Trond. Ce dimanche, les Trudonnaires ont été battus dans leur antre par le Standard, malgré l'ouverture du score d'Ogawa après moins de deux minutes.

"On a fait un bon match, on a changé notre tactique et on a laissé le ballon au Standard. On a créé de bonnes choses, mais on a manqué d'efficacité dans les deux rectangles, comme dans la plupart de nos matchs", pestait le T1 trudonnaire en conférence de presse.

"Le Standard a joué comme habituellement, avec un bloc compact, des transitions, et on a été piégés là-dedans alors qu'on a dessiné de bonnes choses, avec un bon contenu."

Saint-Trond a offert la victoire au Standard, selon Mazzù

Quatorzième, Saint-Trond aurait bien eu besoin d'un succès pour mettre enfin le nez en dehors de la zone rouge. Mais selon Felice Mazzù, ce sont ses joueurs eux-mêmes qui ont offert la victoire au Standard.

"On aurait pu faire 2-0 en première période, mais on a perdu beaucoup de ballons faciles et on a accumulé les mauvais choix. On ne peut pas perdre un match comme celui-là, les joueurs ont joué avec envie, mais dans les choix posés, ce n'était pas suffisant. On a eu assez de possibilités offensivement, mais on a pourtant offert les trois points au Standard", a conclu le T1 de STVV.