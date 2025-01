Saint-Trond ne digère pas sa défaite contre le Standard : "Nous étions la meilleure équipe"

Saint-Trond a cru en ses chances contre le Standard. Mais les Canaris sont retombés dans leurs travers.

Face à une équipe du Standard qui s'exporte traditionnellement très mal, Saint-Trond espérait se refaire au Stayen. Tout avait d'ailleurs bien commencé avec la grossière erreur des Rouches en début de rencontre. Mais les visiteurs sont parvenus à renverser la situation (le résumé de la rencontre est à retrouver ici).

Bruno Godeau était particulièrement amer après la rencontre : "Nous avons perdu principalement à cause d'erreurs défensives, nous ne sommes pas assez efficaces dans notre propre rectangle" déplore-t-il.

"Nous savions que le Standard était fort en reconversion, et pourtant nous les avons laissés marquer deux fois de la sorte" peste-t-il. "Pour le reste, nous étions la meilleure équipe. Nous avons juste commis deux erreurs".

Le réalisme du Standard, ce qui fait défaut à Saint-Trond depuis des mois

Le Standard a encore fait du Standard. Mais ne serait-ce pas sous-estimer la prestation des Rouches que de la réduire à cela ? Si Saint-Trond a eu 56% de possession et six tirs en plus, les Rouches ont plus souvent cadré et comptent un taux d'expected goals plus important, même si l'on fait abstraction des 0,7 xG du penalty.

Saint-Trond a vu en cette rencontre la possibilité d'enfin sortir de la zone rouge. Mais les Canaris restent à trois points de Louvain, première équipe virtuellement hors de ces redoutés Playdowns.