Ivan Leko, sauveur du Standard...et future épine dans le pied du club ? "Pour moi, c'est un problème"

Le Standard a le vent en poupe et chasse même les Playoffs 1. Mais les interrogations suscitées par la reprise ne sont pas levées pour autant.

Grâce à sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison, le Standard n'est plus qu'à un point de La Gantoise. Et vu l'état de forme inquiétant des Buffalos, voir les Rouches s'inviter dans le top 6 n'est plus si illusoire.

Une grande partie du mérite en revient à Ivan Leko, qui se débrouille bien avec ce qu'il a sous la main : "S'il accumule autant de points, ce n'est pas un hasard. Une mentalité claire s'est développée dans l'équipe" analyse Alex Teklak sur Vivacité.

"Le Standard a eu un peu de chance lors du dernier match, mais la capacité à tirer le meilleur parti de l'effectif et à obtenir des résultats même avec peu de buts marqués est impressionnante. Le Standard est la grande surprise de la saison, compte tenu de ce qu'ils montrent sur le terrain" souligne le consultant.

Quelle structure lors de la reprise ?

Teklak voit toutefois une ombre au tableau en anticipant la future reprise du club : "Ivan Leko ne gère pas seulement l'équipe, mais aussi les transferts. Les deux dernières périodes de transferts sont largement basées sur son réseau. Pour moi, c’est un problème".

Comment l'entraîneur croate réagira-t-il lorsque la prochaine direction imposera ses vues en matière de recrutement et placera ses hommes de confiance ? "Son rôle devra être clairement délimité par le futur propriétaire du club. Un entraîneur ne peut pas avoir cette double casquette en Belgique, car nous n’avons pas les structures qui le permettent, comme en Angleterre".