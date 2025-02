Cette fois, pas de polémique : Dolberg porte Anderlecht vers une victoire sans bavure contre l'Antwerp

Le RSC Anderlecht avait à coeur de mettre les points sur les i ce dimanche contre l'Antwerp. Il a pu compter sur un Kasper Dolberg en feu.

C'est toujours particulier de retrouver quelques jours après un match très tendu en Coupe la même équipe en championnat, et on se demandait donc comment le RSCA et l'Antwerp allaient gérer ces retrouvailles. On se demandait aussi comment Hubert allait gérer la tournante de son onze et la réponse aura été claire : avec une équipe-type quasi-type, et notamment le retour de Dolberg.

C'est d'ailleurs le même Dolberg qui va alerter Lammens après une perte de balle de Chery (6e). De pertes de balles, il en sera souvent question en première période : Vincent Janssen frappe sur Coosemans après que Kerk et Bayo aient intelligemment profité d'un ballon perdu plein axe de Huerta (20e).

Même chose quand Sardella passe en retrait et lance... Tjaronn Chery, dont la frappe supersonique force Coosemans au premier vrai gros arrêt du match (28e). Il en est un qui ne perd pas un ballon et c'est Verschaeren, par qui tout le jeu du RSCA passe. Ses remontées de balle calment tout le monde, sauf l'Antwerp qui multiplie les petites fautes mais ne se fait qu'une frayeur, dégagée devant la ligne sur un coup-franc lointain (42e).

Dolberg frappe déjà fort pour son retour

Vous l'aurez compris, à part dix dernières minutes qui sont parties un peu dans tous les sens, il n'y avait pas beaucoup de spectacle en première période. En seconde, le RSCA met le pied sur l'accélérateur, les corners se multiplient depuis des centres de Sardella et Huerta.

Le Mexicain, très discret en première mi-temps, monte en puissance : trouvé plein axe, il a la lucidité de décaler Kasper Dolberg, qui croise bien sa frappe et ouvre le score (58e, 1-0). Pas le temps de réagir pour l'Antwerp : un centre de Sardella va trouver Dolberg près du point de penalty et la reprise du Danois est imparable (65e, 2-0). Avant sa sortie, le héros du jour tente même un petit solo pour essayer de s'offrir un triplé, en vain.

Vazquez, entré à sa place, passera tout près du K.O sur, une nouvelle fois, un centre de Killian Sardella, mais la frappe de l'Argentin est contrée (72e). L'Antwerp sait qu'il doit réagir très vite pour espérer un nouveau retour tardif ; Coosemans empêche Kerk de réduire l'écart d'une belle reprise (81e). Jonas De Roeck manque de forces vives sur le banc pour changer les choses - au point où Toby Alderweireld jouera une bonne dizaine de minutes... devant.

Le but de l'espoir ne tombera pas, pas plus que celui du K.O définitif malgré des contres bien emmenés par "Chino" Huerta et Angulo. Le Lotto Park n'en fait pas moins la fête, réservant une standing ovation à chaque joueur sorti par Hubert : l'ambiance est au beau fixe avant un déplacement difficile au Fenerbahçe.