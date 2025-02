"Je me donnerais 9/10" : un nouveau Mauve très satisfait de sa première à domicile

Lucas Hey était titulaire pour la première fois au Lotto Park ce dimanche. Sur son mauvais pied, le Danois a paru très à l'aise, totalement remis de sa petite erreur contre La Gantoise.

Lucas Hey est l'une des recrues phare du RSC Anderlecht cet hiver, acheté 3 millions d'euros auprès de Nordsjaelland. Dès ses premiers pas, on avait vu que le garçon avait du football. Mais à Gand, il se pointait du doigt sur l'erreur de Kikkenborg, estimant qu'il aurait "pu lui donner une meilleure passe".

Un jeune joueur plein d'autocritique, donc. Cela a d'autant plus d'impact quand il analyse ses débuts en tant que titulaire au Lotto Park avec satisfaction : "Si je devais coter ma prestation ? Je pense que je me mettrais un 9/10. Je me suis senti confiant. Toute la défense a bien joué. Mais tu ne joues jamais le match parfait", déclare Hey.

Jouer sur mon mauvais pied ? J'ai l'habitude

Le Danois a montré ses qualités balle au pied, réussissant notamment un joli petit pont et quelques belles relances. "C'est naturel pour moi de prendre le ballon et tenter de casser les lignes. Je suis assez calme avec la balle et c'est ma façon d'aider l'équipe. Le terrain ? Je ne me plains pas, j'ai connu pire", relativise-t-il.

Aligné sur son mauvais pied, il a parfois semblé avoir besoin de chercher la passe à réaliser, mais s'en est toujours sorti. "Oui, je suis sur mon mauvais pied mais j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Il faut s'adapter mais je ne trouve pas ça difficile".

Depuis son arrivée, Hey n'a eu que peu de temps libre pour tenter de s'adapter ou même de vraiment faire connaissance avec ses coéquipiers danois, mais ne s'en fait pas trop. "Nous ne nous sommes pas encore vraiment vus hors du club, mais ça viendra peut-être. Mon adaptation se fait facilement, c'est assez peu différent du Danemark", conclut-il.