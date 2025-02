Le choix gagnant de David Hubert : "Une fois qu'il est dans son match, il sait apporter autre chose"

Anderlecht s'est imposé 2-0 contre l'Antwerp ce weekend. Le puzzle de David Hubert prendrait-il forme ?

Le mercato et les retours de blessure ont considérablement changé les options dont dispose David Hubert. Devant, Kasper Dolberg brille à nouveau et est épaulé par des profils dont Hubert était jusqu'ici privé. Derrière, les arrivées de Lucas Hey et d'Adryleson font surtout respirer Leander Dendoncker.

Depuis la fin du mercato, le Diable Rouge peut enfin rejouer au milieu de terrain, son poste de prédilection. Et cela s'est vu : contre l'Antwerp, il a disputé l'un de ses meilleurs matchs depuis son retour en Belgique l'été dernier.

Placement, anticipations, relances, Dendoncker a rayonné comme rarement cette saison. Il a convaincu son ancien coéquipier Silvio Proto, qui s'est montré dithyrambique à son égard sur le plateau de 'Vestiaire' (RTL).

Stabilisé pour de bon ?

"Le milieu de terrain, c'est sa place. Tu le vois du fait qu'il est toujours en mouvement. Quand il est défenseur central, c'est vrai qu'il subit un petit peu" explique l'ancien gardien anderlechtois.

Longtemps, Leander Dendoncker a été privé de repères, en étant contraint de ne pas pouvoir enchaîner à sa position préférentielle. Pas un cadeau pour un garçon déjà en cruel manque de rythme : "C'est un joueur qui a besoin de rythme et de courses. Une fois qu'il est dans son match, il sait apporter autre chose que ce qu'il faisait au début".

Son replacement bénéficie aussi à d'autres Anderlechtois. Yari Verschaeren est lui aussi apparu à son avantage : "Il a l'air libéré. Avoir Dendoncker derrière lui fait du bien" conclut Proto.